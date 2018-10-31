В «караване мигрантов» подозревают, что на границе США им совсем не рады

Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Участники второго «каравана мигрантов», который отстает примерно на 250 миль от первого, говорят, что не пытаются догнать предшественников: во-первых, начальный караван слишком пассивен, а во-вторых, они не хотят, чтобы их контролировали, сообщает Starts and Stripes.

«Пока что у меня все нормально, — говорит 54-летний гондурасец из второго каравана, Герберт Хинестроса, который идет вместе с женой и сыном, — мы только начали, но я думаю, достичь цели будет трудно».

В сумме оба каравана представляют собой лишь часть потока мигрантов, стремящегося в США. Подобные караваны возникали и раньше, оставаясь не замеченными столь широко, как на этот раз, но эти два оказались «тревожной кнопкой» в текущей политической повестке. Теперь, за неделю до важнейших выборов, Пентагон объявил, что отправит на границу 5200 военных, а сам Трамп продолжает говорить и писать о мигрантах.

«Судя по тому, что они говорят, нас ждет не очень теплый прием на границе. Но мы попробуем», — полагает 23-летний гондурасский фермер Левин Жулльен, который уехал из страны, где ему угрожали те же люди, что 18 лет назад убили его отца, и где он мог положиться только на себя после того, как четыре года назад умерла его мать. Он надеется добраться до своей тети, которая живет в Лос-Анджелесе, устроиться на работу и жить спокойно.

Первый караван, состоящий преимущественно из жителей Гондураса, еще недавно насчитывал порядка 7000 человек, однако его участники устали от долгого пути пешком, деморализованы тем, как медленно движется процесс, и многие вернулись домой либо попросили убежища в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, второй караван мигрантов из Центральной Америки добрался до города Тапачула на юге Мексики. Численность второго каравана немногим превышает 1000 человек. Первый караван, численностью около 4000 человек, обгоняет второй на 400 километров и находится в Оахаке.