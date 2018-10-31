ДНР: Киев готовит провокации к выборам в Донбассе

Донецк, , 15:48 — REGNUM Украинские силовики могут совершить провокации, чтобы сорвать выборы в Донецкой Народной Республике в ноябре. Об этом заявил 31 октября начальник управления Народной милицией республики Денис Синенков на встрече врио главы ДНР Дениса Пушилина с военнослужащими.

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Он отметил, что нет признаков непосредственной подготовки подразделений ВСУ к широкомасштабным боевым действиям, однако вероятность провокаций — высокая. На 11 ноября в ДНР и ЛНР намечены выборы глав и депутатов парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что предстоящие выборы в ДНР и ЛНР нарушают Минские договоренности. Ранее выборы 11 ноября в Донбассе осудил президент Украины Петр Порошенко.

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