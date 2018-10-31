Китай выступает за мирное урегулирование в Донбассе

Пекин, , 15:40 — REGNUM В ходе прошедшего в Совете Безопасности ООН обсуждения украинского вопроса заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао призвал участвующие в конфликте в Донбассе стороны к смягчению напряженности и Минскому урегулированию, сообщает 31 октября Синьхуа.

Китайский дипломат сосредоточился на необходимости выполнения резолюции 2015 года 2022, а также соглашения Минск-2 2015 года относительно урегулирования украинского конфликта, а также призвал членов Совета Безопасности к единству в данном вопросе.

В выступлении У Хайтао особое внимание было уделено соблюдению прав проживающих в регионе этнических групп, некоторые из которых подвергаются преследованиям по языковым мотивам.