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Китай выступает за мирное урегулирование в Донбассе

Политика

И требует от участников конфликта на юго-востоке Украины соблюдать Минские соглашения

Пекин, 31 октября 2018, 15:40 — REGNUM  В ходе прошедшего в Совете Безопасности ООН обсуждения украинского вопроса заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао призвал участвующие в конфликте в Донбассе стороны к смягчению напряженности и Минскому урегулированию, сообщает 31 октября Синьхуа.

Китайский дипломат сосредоточился на необходимости выполнения резолюции 2015 года 2022, а также соглашения Минск-2 2015 года относительно урегулирования украинского конфликта, а также призвал членов Совета Безопасности к единству в данном вопросе.

В выступлении У Хайтао особое внимание было уделено соблюдению прав проживающих в регионе этнических групп, некоторые из которых подвергаются преследованиям по языковым мотивам.

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Война в Донбассе
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