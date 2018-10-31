На Украине утвердили военно-медицинскую доктрину страны

Киев, , 15:45 — REGNUM Кабинет министров Украины принял документ, определяющий принципы и стандарты медицинской помощи в стране, сообщило 31 октября информационное агентство «Украинские новости».

Согласно новой военно-медицинской доктрине, Украина до 2020 года внедрит стандарты, принципы и политику медицинского обеспечения, принятые в НАТО.

В документе также сказано, что принципы и стандарты медицинской помощи едины как для военного, так и для мирного времени.

Приняв доктрину, Украина обязалась создать стратегический запас лекарств, наладить производство собственных медицинских препаратов, а также техники, предназначенной для эвакуации раненых.

Напомним, ранее представитель министерства здравоохранения Украины заявил, что для успешного реформирования системы оказания неотложной медицинской помощи в бюджете страны не хватает порядка 10 млрд гривен или 23 млрд рублей.

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