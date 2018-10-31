В подконтрольной США зоне в Сирии произошло 57 терактов

Москва, , 15:34 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 57 терактов и нападений на СДС в зоне, находящейся в Сирии под контролем США. Об этом 31 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

57 атак предприняты террористами с начала сентября. В результате погибли или получили ранения более 300 курдских ополченцев. Боевики также берут заложников.

Конашенков отметил, что обстановка в подконтрольной США «серой зоне» на восточном берегу Евфрата «деградирует».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября возглавляемая США международная коалиция потерпела крупнейшее военное поражение в Сирии. Боевики указанной выше группировки за два дня взяли под контроль пять крупных городов и шестьдесят небольших населенных пунктов. США готовят союзников к ответному наступлению.

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