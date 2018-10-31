Россия готова сбивать и американские самолеты у авиабазы Хмеймим

Дамаск, , 15:30 — REGNUM Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов сделал важное заявление 30 октября. Оно касается атак беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

По мнению Шаманова, у России есть право сбивать не только беспилотники, но и американские самолеты, которые ими управляют. «В случае очередной атаки американского беспилотника на российскую военную базу в Сирии Россия готова сбить этот самолет», — сказал глава думского комитета.

Ранее Минобороны РФ в лице замминистра Александра Фомина заявило, что самолет-разведчик ВВС США Poseidon-8 управлял атакой тринадцати БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим в январе 2018 года. Кроме того, Соединенными Штатами сирийским боевикам было предоставлено оборудование, дающее доступ к радиочастотам российской авиации.

США, конечно же, отрицают факт своего участия в атаке на Хмеймим. Однако, по мнению российских военных, факт американского участия очевиден и доказан.

В ходе четырехстороннего саммита в Стамбуле с участием России, Германии, Франции и Турции президент России Владимир Путин также обращал внимание на увеличение активности БПЛА. В последние два месяца в Сирии российские ПВО сбили около пятидесяти дронов.