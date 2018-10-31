Два Ту-160 выполняют полет в районе учений НАТО

Москва, , 15:16 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей выполняют два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Об этом 31 октября сообщили журналистам в Минобороны России.

Экипаж вышел в заданный район в соответствии с полетным заданием. Ракетоносцы Ту-160 проведут в воздухе около 10 часов, а затем вернутся на аэродром базирования.

В военном ведомстве напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. При этом пилоты строго выполняют международные правила и не нарушают границы других государств.

Плановый полет Ту-160 проходит в день начала активной фазы учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») в Северной Атлантике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская сторона уведомила Североатлантический альянс о ракетных пусках, которые состоятся одновременно с учениями Trident Juncture. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ракетные стрельбы обычным делом и заявил, что проблемы в них нет, если российские ракетчики действуют профессионально.

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