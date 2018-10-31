Беглов попросил депутатов не отвлекать его от работы, а писать в комитеты

Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает непродуктивной «индивидуальную» переписку депутатов Законодательного собрания с главой города. На заседании городского парламента 31 октября градоначальник попросил депутатов перенаправить свою энергию и внимание с его персоны на другие ведомства Смольного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов поблагодарил парламентариев за совместную работу с чиновниками во время «нулевых» чтений бюджета на 2019 год, но предложил изменить характер общения двух ветвей городской власти.

«Я бы попросил законодателей Петербурга работать именно коллективно, через профильные комиссии и комитеты, совместно с комитетами и органами правительства Петербурга. А не индивидуально с губернатором. Хотя вы имеете полное право. Но это была бы конструктивная работа и принятие взвешенных совместных решений. Прошу рассмотреть мое предложение. Я всех вас уважаю, вы избранники наших горожан, но дайте возможность поработать исполняющему обязанности губернатора Петербурга», — призвал Александр Беглов.

Заметим, врио губернатора должен был получить уже несколько запросов от городских депутатов с момента вступления в должность. Так, «яблочник» Борис Вишневский жаловался, что в ответ на его просьбу о внеочередном приеме Беглов перенаправил его к вице-губернаторам Игорю Албину и Михаилу Мокрецову, сославшись на необходимость анализа значительного объема информации.

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Как сообщалось, Александр Беглов уже потребовал присутствия депутатов Госдумы, представляющих Санкт-Петербург, на заседаниях городского правительства и Заксобрания во время обсуждения важнейших для города вопросов.