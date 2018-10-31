Решения о выдаче маткапитала будут принимать в два раза быстрее

Москва, , 15:03 — REGNUM В России претенденты на получение материнского капитала уже через две недели смогут получить ответ о его выдаче или отказе. Приказ, который вносит соответствующие изменения в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», сегодня, 31 октября, подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Так, если ранее на принятие решения территориальным органам Пенсионного фонда России о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал отводился месяц, то теперь срок сокращён до 15 дней.

Кроме того, теперь ответы на запросы Пенсионного фонда, направляемые для проверки данных о заявителе, профильные ведомства должны будут предоставлять в течение пяти дней, а не двух недель, как было раньше.

«В любом случае общий срок ожидания гражданином решения Фонда не превысит существующий ныне, то есть оно будет вынесено не позднее чем в месячный срок со дня приема заявления гражданина», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Документом установлена возможность использования средств маткапитала в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Предполагается, что деньги могут быть потрачены на оплату образовательных услуг дошкольного образования, на оплату с получением дошкольного образования расходов (в том числе присмотра и ухода), а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

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