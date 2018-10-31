В Киеве прошел митинг против повышения цены на газ

Киев, , 15:03 — REGNUM Митинг против повышения цен на газ для населения завершился в Киеве. Заявлено, что его резолюция передана премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает 31 октября RT.

Акцию протеста организовала украинская Радикальная партия Олега Ляшко. Сам Ляшко в ходе митинга заявил, что в резолюции изложены требования собравшихся, например, говорится об отмене повышения тарифов на газ и изменении стоимости коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября правительство Украины утвердило повышение цен на газ. Изменения вступят в силу 1 ноября.

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