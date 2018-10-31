Среда, 31 Октября 2018 года
16:40:45 МСК

Австрия отказалась от Глобального договора ООН по миграции

Политика

...защищая свой суверенитет

Вена, 31 октября 2018, 14:44 — REGNUM  Вена не будет присоединяться к «Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции Организации Объединенных Наций». С таким заявлением выступил 31 октября вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Он сообщил, что Австрия не подпишет соглашение. Такое решение говорит о четкой позиции по защите суверенитета Австрии, подвергать его опасности власти не намерены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном отказе от договора ООН о миграции заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Критически по отношению к договору настроены в Польше, Венгрии и США.

Текст договора был согласован в июле. Его принятие запланировано на декабрь 2018 года в Марокко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить