Австрия отказалась от Глобального договора ООН по миграции

Вена, , 14:44 — REGNUM Вена не будет присоединяться к «Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции Организации Объединенных Наций». С таким заявлением выступил 31 октября вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Он сообщил, что Австрия не подпишет соглашение. Такое решение говорит о четкой позиции по защите суверенитета Австрии, подвергать его опасности власти не намерены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном отказе от договора ООН о миграции заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Критически по отношению к договору настроены в Польше, Венгрии и США.

Текст договора был согласован в июле. Его принятие запланировано на декабрь 2018 года в Марокко.