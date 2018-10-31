Путин может затронуть тему ДРСМД на встрече с Трампом — Лавров

Москва, , 14:33 — REGNUM Тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать одним из вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Такую возможность не исключил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Всё будет обсуждаться, как только они встретятся», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. На такой шаг Вашингтон, по словам главы Белого дома, пошёл из-за якобы нарушений положений соглашения со стороны России. Москва восприняла новые попытки США методом шантажа добиться от России уступок в сфере безопасности и стратегической стабильности с тревогой и осуждением.

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Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был заключен между СССР и США в 1988 году.

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