Рухани: Тегеран не боится новых санкций США

Тегеран, , 14:10 — REGNUM Иран не боится новых санкций США против страны, заявил 31 октября президент страны Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

По словам президента исламской республики, введение очередного пакета санкций, который вступит в силу с 4 ноября, является очередной несправедливостью со стороны Вашингтона.

«Но люди должны знать с определенностью, что правительство не боится американских угроз», — подчеркнул он.

Напомним, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Тегераном — президент США Дональд Трамп восстановил санкции против исламской республики.

Первый этап запретительных мер затрагивал торговлю ценными металлами и автомобильный сектор республики. Ограничения также коснулись иранской национальной валюты. Второй этап предполагает запрет на экспорт иранской нефти.