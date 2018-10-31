Путин принял участие в запуске нового алмазного месторождения

Москва, , 14:01 — REGNUM В церемонии введения в эксплуатацию алмазного месторождения «Верхне-Мунское» в Якутии принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства был на связи с Якутией в режиме видеоконференции, сообщили 31 октября в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что месторождение расположено в Оленёкском улусе Якутии в 170 км от Удачнинского горно-обогатительного комбината (ГОК) АК «Алроса».

Российский лидер подчеркнул, что ввод в эксплуатацию месторождения закрепит компанию «Алроса» в качестве мирового лидера по добыче алмазов. Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний день предприятие обеспечивает 27% мировой добычи алмазов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что компенсация вреда, нанесённого АК «Алроса» рекам Якутии из-за аварии на дамбах Иреляхского месторождения алмазов, предварительно оценена в 27,4 млрд рублей.

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