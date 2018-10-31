У Украины нет рычагов влияния на выборы в ДНР и ЛНР — эксперт

Киев, , 13:58 — REGNUM «Выборы в ЛНР и ДНР позволят легитимизировать власть и укрепить контроль России над Донецком и Луганском». Об этом 31 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Иосиф Винский.

«На нашей территории выборы должны проходить только по нашим законам и по нашим стандартам. Мы должны понимать, что мы не контролируем часть своей территории, поэтому выборы там проводятся, чтобы получить легитимного руководителя. Для них важны эти выборы, потому что они укрепляют их власть. Это показывает, что у местного населения есть свои руководители. Только никто не говорит, откуда управляются эти руководители, и кто ими руководит», — добавил Винский.

При этом он признал, что у Киева нет рычагов влияния на Кремль, чтобы помешать провести выборы в отдельных регионах Донбасса.

«Это плохо для нас, это надо осуждать. Но как мы можем на это повлиять? Практически никак. Мы осуждали выборы и референдум в Крыму. И что, не забрали наш Крым или там сегодня наша власть? Наша риторика и логика понятна, мы не будем поддерживать проведение выборов. Но что для нас это может изменить? Да, любые выборы на той территории — это укрепление врагов Украины, укрепление их ЛДНРовской власти. Это для нас плохо», — признал Винский.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Ранее президент Украины Петр Порошенко осудил проведение выборов в Донецке и Луганске.