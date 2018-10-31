После крупного провала в Сирии ВС США готовят союзников к контрнаступлению

Дамаск, , 13:54 — REGNUM В конце прошлой недели международная коалиция во главе с США потерпела крупнейшее военное поражение в Сирии. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сумели за два дня отбить у коалиции и их союзников Сирийских демократических сил пять крупных городов и еще шестьдесят населенных пунктов поменьше.

ИА REGNUM ранее сообщало, как американские и французские военные бросили бойцов Сирийских демократических сил, сбежав с поля боя. При этом речь идет об элитных подразделениях ВС США, т.к. основу воинского контингента в Сирии из 2200 человек составляют военнослужащие сил специальных операций.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вертолеты сил коалиции доставили большое количество имущества военного назначения и материально-технических средств своим союзникам Сирийским демократическим силам к линии фронта с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийские демократические силы подтянули к линии фронта резервы в количестве нескольких сотен человек, перебросив их из провинции Хасака.

SOHR также сообщила, что в ходе последнего наступления террористов СДС потеряли убитыми около семидесяти бойцов.