В Новосибирске задержан начальник управления по земельным ресурсам

Новосибирск, , 13:44 — REGNUM В Новосибирске задержан заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города — руководитель управления по земельным ресурсам Юрий Кузнецов, сообщает«Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

«Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка по заниженной стоимости. По оценке следствия, предполагаемая сумма ущерба составила 14 млн рублей», — уточняет издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в настоящее время следователи проверяют экс-главу УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Сергея Штельмаха. По данным СМИ, Штельмаха могут обвинить в превышении должностных полномочий.

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