Делегация ФАО посетит ряд индонезийских городов

Джакарта, , 13:50 — REGNUM Делегация всемирной продовольственной организации ООН (ФАО) посетит ряд городов в Индонезии, чтобы убедиться в развитии сельскохозяйственных проектов в результате сотрудничества ФАО и Индонезии, сообщает 31 октября информационный портал Kabar24.

«Визит является частью программы ФАО, которая позволяет странам-участницам напрямую сообщать о ходе проектов», — отметил заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир.

Заместитель министра подчеркнул важность сотрудничества с ФАО, учитывая население Индонезии. Он также заявил, что вопросы продовольственной безопасности находятся в центре внимания правительства Индонезии.

В настоящее время стоимость совместных проектов между ФАО и Индонезией достигает 351 млн долларов США. Во время своего визита представители ФАО посетят Соло, Джокьякарту, Бали и Джакарту, чтобы своими глазами оценить прогресс этих проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия входит в число стран, получающих средства по линии Программы малых грантов, с наибольшим числом проектов, касающихся коренных народов.

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