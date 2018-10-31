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Делегация ФАО посетит ряд индонезийских городов

Политика

В настоящее время стоимость совместных проектов между ФАО и Индонезией достигает 351 млн долларов США

Джакарта, 31 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Делегация всемирной продовольственной организации ООН (ФАО) посетит ряд городов в Индонезии, чтобы убедиться в развитии сельскохозяйственных проектов в результате сотрудничества ФАО и Индонезии, сообщает 31 октября информационный портал Kabar24.

«Визит является частью программы ФАО, которая позволяет странам-участницам напрямую сообщать о ходе проектов», — отметил заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир.

Заместитель министра подчеркнул важность сотрудничества с ФАО, учитывая население Индонезии. Он также заявил, что вопросы продовольственной безопасности находятся в центре внимания правительства Индонезии.

В настоящее время стоимость совместных проектов между ФАО и Индонезией достигает 351 млн долларов США. Во время своего визита представители ФАО посетят Соло, Джокьякарту, Бали и Джакарту, чтобы своими глазами оценить прогресс этих проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия входит в число стран, получающих средства по линии Программы малых грантов, с наибольшим числом проектов, касающихся коренных народов.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАО стремится увязать традиционные продукты коренных народов с их культурой

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Внешняя политика Индонезии
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