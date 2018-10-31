Путин поблагодарил большой русский мир

Москва, , 13:38 — REGNUM Русский мир никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному или религиозному признаку, а объединял всех, кто связан с Россией и считает себя носителями русской культуры. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе соотечественников.

«Вы представляете огромную общность российских соотечественников. Представляете один большой русский мир, который никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному или религиозному признаку. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует эту духовную связь с нашей родиной, кто считает себя носителями русского языка, культуры и русской истории», — заявил Путин, обращаясь к соотечественникам.

Путин поблагодарил соотечественников за сопричастность к жизни России, за неизменную поддержку и солидарность.

«Мы признательны за ваш вклад в продвижение и распространение нашего богатейшего исторического и культурного наследия, всего того, что формирует нашу общероссийскую идентичность», — подчеркнул президент.

Всемирный конгресс соотечественников проводится в Москве каждые три года. В 2018 году он собрал более 700 граждан из разных стран.