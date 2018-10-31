Правозащитники недовольны законом о кибербезопасности Вьетнама

Ханой, , 13:40 — REGNUM Правозащитные организации подвергли критике закон о кибербезопасности Вьетнама, опасаясь, что это может подорвать развитие инновационных технологий, сообщает 31 октября Reuters.

Закон, одобренный вьетнамскими парламентариями в июне 2018 года, вызвал беспокойство у Google, а также у многих государств, в том числе и Соединенных Штатов.

В свою очередь, министерство общественной безопасности Вьетнама подчеркивает, что кибер угрозы представляют серьезную опасность для экономики и общества.

Данный закон вступает в силу в 2019 году, он обязывает иностранные компании хранить все получаемые данные на территории Вьетнама. В настоящее время ни Google ни Facebook, популярные в стране сервисы, не имеют местных хранилищ данных.

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