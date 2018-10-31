Более половины новой военной техники Германии не готово к эксплуатации

Берлин, , 13:32 — REGNUM После долгих лет строгой экономии правительство Германии занимается покупкой новой техники для бундесвера. Но миллиардные инвестиции мало помогают: поставленные в 2017 году танки, вертолеты и самолеты в значительной мере не пригодны к использованию, передает немецкий телеканал N-TV 31 октября.

Боеготовность армии оставляет желать лучшего. Согласно данным министерства обороны Германии, в 2017 году из 97 единиц крупногабаритной техники готовы к эксплуатации лишь 38. Цель правительства — поддерживать в состоянии боеготовности 70% систем вооружения.

Более всего министерство обороны беспокоит ситуация с транспортными самолетами Airbus A400M и БМП «Пума». Из 71 машины «Пума» готовы к эксплуатации лишь 27, из восьми самолетов A400M — половина. Власти заявляют, что качество поставляемой техники впредь будет расти.

С вертолетами обстановка не лучше: из семи поставленных в 2017 году ударных «Тигров» работают два, из семи транспортных NH90 — четыре. В настоящее время только один из четырех новых истребителей Eurofighter готов выполнять боевые задачи.

Боеготовность новой техники — ниже среднего уровня по всем 5 тыс. единиц основного вооружения, доступного бундесверу. В последнем отчете об испытаниях от февраля 2018 года значится, что можно использовать более половины этой техники. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен поставила целью улучшение боеготовности военной техники.