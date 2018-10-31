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САА нанесла мощные удары по боевикам в демилитаризованной зоне Идлиба

Политика

Применялись тяжелые ракеты класса «земля-земля» и артиллерия крупного калибра

САА нанесла мощные удары по боевикам в демилитаризованной зоне Идлиба
ermaleksandr
Пуск ракеты

Идлиб, Сирия, 31 октября 2018, 13:20 — REGNUM  Сирийская арабская армия 30 октября многократно наносила удары по позициям джихадистов внутри Идлибской демилитаризованной зоны. Под эти обстрелы попали позиции группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данные группы, как радикальные, должны были полностью выйти из буферной зоны до 15 октября, однако остались и постоянно укрепляют свои позиции, готовясь к обороне. Сирийские военные применили по исламистам тяжелые ракеты класса «земля-земля» и артиллерию крупного калибра.

Целями в районе городов Атшан, Аль-Латамина, Мурак, Аль-Тамана и Лахайя являлись посты и траншеи боевиков, которые были недавно построены или постоянно используются. Кроме этого, велся плотный огонь из тяжелых пулеметов со стороны сирийской армии, чтобы не позволить исламистам занять позиции в подготовленных укреплениях.

Местные наблюдатели отмечают, что октябрь 2018 года — это первый месяц с сентября 2015 года, в котором российские ВКС не нанесли ни одного удара по боевикам на севере Сирии. Авиация ВКС в этом районе сейчас занята исключительно ведением разведки.

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Война в Сирии
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