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Песков: Путин и Диас-Канель обсудят вопросы ВТС

Политика

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран намерены обсудить планы по дальнейшему укреплению российско-кубинских отношений в различных сферах

Песков: Путин и Диас-Канель обсудят вопросы ВТС
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля

Москва, 31 октября 2018, 13:15 — REGNUM  В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля может быть обсуждена тема военно-технического сотрудничества (ВТС) между Москвой и Гаваной. Об этом 31 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «безусловно, можно предположить, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня» в ходе встречи Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что 2 ноября в рамках официального визита в Россию председателя Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят планы по дальнейшему укреплению российско-кубинских отношений в различных сферах.

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Российско-кубинские отношения
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