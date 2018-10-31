Песков: Путин и Диас-Канель обсудят вопросы ВТС

Москва, , 13:15 — REGNUM В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля может быть обсуждена тема военно-технического сотрудничества (ВТС) между Москвой и Гаваной. Об этом 31 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «безусловно, можно предположить, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня» в ходе встречи Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что 2 ноября в рамках официального визита в Россию председателя Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят планы по дальнейшему укреплению российско-кубинских отношений в различных сферах.

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