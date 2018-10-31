Путин подписал закон, оставивший предпенсионерам налоговые льготы

Москва, , 13:01 — REGNUM Закон, сохраняющий гражданам предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Норма начнет действовать с января 2019 года. Согласно закону, федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество будут предоставляться мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет, несмотря на повышение пенсионного возраста.

Таким образом будут обеспечены дополнительные социальные гарантии гражданам в связи с изменением возраста выхода на пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время мужчины и женщины выходят на пенсию с 60 лет и 55 лет соответственно, однако с 2019 года пенсионный возраст будет поэтапно повышаться до 65 и 60 лет.

Законопроект, оставляющий педпенсионерам налоговые льготы, 11 октября был принят Госдумой, а 24 октября одобрен Советом Федерации.

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