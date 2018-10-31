Сможет ли элита, хранящая деньги на Западе, ответить на его вызов?

Москва, , 12:50 — REGNUM Соблазн освободиться от обязательств на родине и перед своим народом, одновременно накачивая свои состояния за их счёт, столь велик, что с 90-х годов мало что меняется, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее компания Frank RG опубликовала исследование, в котором говорилось о том, что российские долларовые миллионеры хранят в отечественных банках меньше трети своих сбережений. Так, в текущем году совокупный размер активов тех, кто имеет более $1 млн, составляет $455 млрд, из них $315 млрд хранятся в зарубежных банках. Соответственно в российских кредитных учреждениях хранится $140 млрд.

К сожалению, это печальная реальность наших дней. Её корни — в 1990-х, но соблазн освободиться от обязательств на родине и перед своим народом, одновременно накачивая свои состояния за их счёт, столь велик, что с тех пор мало что меняется. Разве что чиновников немного поприжали, но у всех у них есть родственники-бизнесмены, которые…

В Евангелии есть очень правильные слова на этот счёт: «Ибо где сокровище Ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21)

Збигнев Бжезинский, уверен, Евангелие читал, но не только оно дало ему в своё время основания сказать:

«Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит $500 млрд., принадлежащих российской элите. Вы ещё разберитесь, чья это элита — ваша или уже наша». И добавил: «Как же путинцы собираются ответить на брошенный России, по их мнению, американский вызов?»

Хороший вопрос. Но ответ на американский вызов будет дан, и дадут его не те, кого Бжезинский называет «путинцами», не так называемая российская «элита», хранящая деньги и держащая свои семьи на Западе, а миллионы ответственных граждан России.

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