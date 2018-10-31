Чиновника мэрии Белгорода подозревают в получении взятки

Белгород, , 12:44 — REGNUM В отношении заместителя начальника комитета земельных и имущественных отношений администрации города Белгорода возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки через посредника, совершенное группой лиц в крупном размере». Об этом 31 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, бизнесмен, арендующий участок земли в Белгород, захотел купить его в рассрочку. Он передал знакомому боле 600 тысяч рублей, а затем деньги были переданы другому посреднику. Из первоначальной суммы 400 тысяч рублей были переданы замначальника комитета земельных и имущественных отношений администрации Белгорода 30 октября в его кабинете. После передачи взятки подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ.

Из кабинета чиновника изъяли деньги, документы по предстоящей сделке и технику. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Посредники в передаче денег также были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество в получении взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мэрии организована служебная проверка, а подозреваемый во взяточничестве чиновник отстранён от должности.

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