Дамаск, , 12:40 — REGNUM 30 октября вечером на северо сирийской провинции Алеппо резко возросла интенсивность боевых столкновений между радикальной группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировками протурецкого Фронта национального освобождения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что радикалы отбили у Фронта город Кафр-Хамра. Конфликт возник после штурма штаба радикалов в этом населенном пункте боевиками протурецкой группировки «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе ожесточенного боя вечером 30 октября джихадисты из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отобрали у протурецких прокси еще два города: Такуд и Аджил.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека, сегодня, 31 октября, стороны заключили перемирие после двух суток боев.

С точки зрения предстоящей наступательной операции сирийских военных расширение территории под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это не так плохо. Данная группировка отнесена Россией и Турцией к радикальным группам и подлежит уничтожению в случае отказа от выполнения Сочинских соглашений. Есть основания полагать, что турецкие военные за эту организацию заступаться не будут.