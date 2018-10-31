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В Кремле рассказали о подготовке к визиту лидера КНДР в Россию

Политика

Однако точных дат пока нет

Москва, 31 октября 2018, 12:36 — REGNUM  В настоящее время прорабатывается визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, однако точных дат пока нет, заявил 31 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, прорабатывается визит руководителя Северной Кореи в Российскую Федерацию, точных дат пока нет», — заявил Песков.

Он добавил, что как только точные даты будут определены по дипканалам, общественность будет проинформирована.

Напомним, в Кремле уже сообщали о подготовке визита руководителя Северной Кореи в Россию. В качестве возможного места для встречи назывались Москва и Владивосток.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Южной Корее сообщали, что Ким Чен Ын прибудет в Россию в конце октября — начале ноября, но не позднее выборов в Конгресс США, которые намечены на 6 ноября.

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Внешняя политика России
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