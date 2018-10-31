В псковском региональном исполкоме «Единой России» сменили руководителя

Псков, , 12:32 — REGNUM Региональный исполнительный комитет Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» возглавит бывший первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Андрей Карпов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, кандидатура Карпова согласована для назначения врио главы исполкома решением президиума генсовета партии 30 октября.

«Долгое время Андрей Иванович работал в администрации Псковской области. Хорошо знает административную работу, он опытный и высококлассный юрист. Такая профессиональная подготовка на должности руководителя регионального исполнительного комитета будет востребована», — прокомментировал назначение секретарь Псковского регионального отделения партии, спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

Ранее, с февраля 2017 года, пост руководителя регионального исполкома партии в Псковской области занимал заместитель главы Пскова Игорь Сиротин. В октябре 2018 года он оставил эту должность по собственному желанию.

Андрей Карпов родился 23 сентября 1973 года в поселке Кунья Псковской области. В 1994 году окончил Гомельский кооперативный институт, в 2005 — Северо-Западную академию государственной службы. С 1995 года Карпов работал в управлении Федерального казначейства по Псковской области. Позже занимал должности начальника отдела правового обеспечения и заместителя начальника контрольного управления, председателя правового комитета, заместителя и первого заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области. Член партии «Единая Россия» с 2002 года.