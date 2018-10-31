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Песков: коллизия о границе Чечни и Ингушетии — дело юристов

Политика

Вопрос находится в юридической плоскости

Москва, 31 октября 2018, 12:29 — REGNUM  Обсуждение вопроса о границе между Чечней и Ингушетией должны продолжить юристы. Об этом заявил 31 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о возможной реакции на ситуацию, сложившуюся вокруг соглашения об административной границе двух республик. Песков отметил, что в настоящее время ситуацию анализируют юристы.

Именно они должны продолжить обсуждение после решения Конституционного суда Ингушетии. Вопрос находится в юридической плоскости, сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал, что закон о границе с Чечней от 4 октября 2018 года, ратифицированный главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, не соответствует Основному закону Ингушетии. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что договор, затрагивающий интересы обоих субъектов РФ, должен проверять Конституционный суд РФ.

Согласно договору о закреплении административной границы, подписанному 26 сентября в столице Ингушетии Магасе, Чечня и Ингушетия произвели обмен «равноценными территориями».

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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