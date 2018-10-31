Албин сообщил о кадровой катастрофе в комитете по строительству Петербурга

Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Комитет по строительству Санкт-Петербурга переживает кадровую катастрофу и привлекает сомнительных личностей, которые затем оказываются фигурантами уголовных дел. Об этом сообщил 31 октября вице-губернатор Игорь Албин на заседании Законодательного собрания Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Услышав вопрос одного из депутатов к чиновникам Смольного об очередном провале адресной инвестиционной программы (АИП) в Петербурге, Албин решил взять слово и разразился гневной тирадой.

Вице-губернатор сообщил, что за годы реформ строители привыкли отчитываться освоенными лимитами, но не введенными объектами. К сожалению, это последствия решений, которые мы переживали после развала экономики советского периода, считает чиновник.

«Комитет по строительству, если говорить о его работе, конечно же, это катастрофа. Катастрофа, в первую очередь, кадровая», — сказал Игорь Албин.

Затем он провел экскурс в историю руководителей этого ведомства, которые за последние пять лет многократно менялись на глазах у всех.

«Сначала был некто господин (Андрей) Артеев, который чудным образом привел компанию «Единые решения», которая имела отношение к его родному брату. Дальше авансы, сегодня уголовные дела, которые расследуются в отношении этих людей. Вторая история — это Михаил Демиденко. Такие же неэффективные компании, неотработанные авансы. Сегодня ряд заместителей Михаила Демиденко также находятся в уголовно-правовом поле, расследуются уголовные дела», — сказал Албин.

Предпоследний глава комитета Сергей Морозов, к которому у правоохранительных органов пока нет претензий, не справился из-за отсутствия опыта, а также потому, что постоянно отвлекался на подготовку стадионов для Кубка конфедераций и ЧМ-2018, полагает Игорь Албин.

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«Тем не менее, итог работы неутешительный», — сказал вице-губернатор. Сегодня городской комстрой возглавляет Леонид Кулаков, и, по словам Албина, курирующего это ведомство, он все еще не видит улучшений в его работе.

«В свое время у меня был принцип ста дней. Сто дней отработал — покажи результат. Не способен? Наверное, надо задуматься. Если охарактеризовать ситуацию со строительством и АИП в городе, то она выглядит так: если в Смольном у губернатора — цунами, у вице-губернатора — шторм, то в комитете по строительству — штиль, а на объектах адресной программы — болото», — заключил Албин.

Он напомнил, что постоянно требует от подчиненных прекратить финансировать объекты, не обеспеченные проектно-сметной документации. Однако полноценных проектных организаций в России вообще не осталось, считает Албин, хотя в условиях саморегулирования этой деятельностью якобы занимаются 12 тыс. фирм.

«Ни одной нормальной проектной организации в городе нет, я вам об этом заявляю авторитетно», — подчеркнул Игорь Албин.

Напомним, ранее он также заявлял, что основная проблема вялого развития метрополитена в Петербурге — отсутствие проектов новых линий.

Комитет по строительству к 1 октября 2018 года исполнил годовой бюджет всего на 32%, а адресную инвестиционную программу — примерно на четверть.

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