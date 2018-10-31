Челябинский губернатор назвал причину побед фирмы сына в тендерах

Челябинск, , 12:28 — REGNUM Победы фирмы сына губернатора Бориса Дубровского во многих тендерах обусловлены лучшим коммерческим предложением. Об этом глава региона заявил 31 октября на пресс-конференции, отвечая на вопрос одного из журналистов.

«Если выигрывают, значит, делают лучшее коммерческое предложение. Всё», — сказал Борис Дубровский.

Он также добавил, что деятельность фирмы прозрачна и известна, а вся отчётность есть в налоговых.

Отметим, до избрания губернатором Борис Дубровский имел собственный бизнес. По информации местных СМИ, после прихода во власть бизнес был передан сыну. Одной из ключевых фирм журналисты называют ООО «Синай».

По информации ЕГРЮЛ, учредителем этой фирмы является Александр Борисович Дубровский. ФИО полностью совпадает с тем, что у сына губернатора.