СМИ назвали имя нового главы ведомства по защите конституции ФРГ

Берлин, , 12:25 — REGNUM Новым главой федерального ведомства по защите конституции ФРГ станет бывший заместитель Ханса-Георга Маасена на этом посту — Томас Хальденванг. Об этом сообщили немецкие средства массовой информации 31 октября.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер выбрал 58-летнего юриста Хальденванга для замены Маасена. Однако пресс-секретарь министра не стала подтверждать эту информацию, заявив, что решение еще не принято.

Федеральное ведомство по защите конституции — немецкая секретная служба, занимающаяся обеспечением внутренней безопасности ФРГ. Она проводит слежку за организациями, угрожающими конституционному порядку Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, Ханс-Георг Маасен был со скандалом смещен со своего поста в сентябре. Причиной отставки стала его позиция по событиям в Хемнице, неприемлемая для правительства: он заявил, что сообщения о травле иностранцев правыми экстремистами в этом саксонском городе — дезинформация.

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