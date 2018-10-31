Кризисный центр авиакомпании Lion Air будет работать до 11 ноября

Джакарта, , 12:17 — REGNUM В авиакомпании Lion Air заявили, что кризисный центр в Восточной Джакарте будет работать до 10 ноября 2018 года, сообщает Antaranews.

Однако, начиная с 1 ноября 2018 года, центр больше не будет заниматься сбором данных о погибших в авиакатастрофе. Сотрудники по сбору данных и информационный центр будут переведены в национальный полицейский госпиталь, где семьи погибших смогут получить необходимую информацию.

В настоящее время сотрудники кризисного центра по-прежнему принимают семьи пострадавших, чтобы сравнить данные, предоставленные семьями, со списком пассажиров Lion Air JT 610.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в национальную полицейскую больницу Индонезии доставили 48 мешков с останками и семь мешков с вещами погибших в авиакатастрофе Lion Air JT 610.