«Команду правительства Нижегородской области» доработают за счёт бюджета

Нижний Новгород, , 11:57 — REGNUM Портал «Команда правительства Нижегородской области», через который был выбран министр культуры, а сейчас идёт отбор кандидатов на должность министра экологии и природных ресурсов, и двух заместителей для главы администрации Нижнего Новгорода, планируется доработать. Также через данный проект реализуется программа по формированию резерва управленческих кадров для региона. На доработку из бюджета области намерены потратить 15,93 млн рублей, аукцион пройдёт 21 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком тендера выступает министерство информационных технологий и связи Нижегородской области. Среди целей доработки — «создание эффективной модели управления кадрами Нижегородской области за счет развития функционала портала для автоматизации проведения многоэтапного конкурса кандидатов на ведущие руководящие позиции Нижегородской области, формирования резервов управленческих кадров, включая автоматизацию методологии оценки и отбора кандидатов в резерв управленческих кадров», а также обеспечения непрерывной и бесперебойной эксплуатации портала.

Примечательно, именно исполнитель должен будет разработать частное техзадание на развитие портала, разработать дизайн-концепцию и методологию формирования кадрового потенциала. Позднее эти инициативы будут согласованы с заказчиком.

В техзадании среди прочего уточняются некоторые моменты по доработке анкеты претендента.

«Основным измеряемым показателем для анкеты должна быть управленческая готовность. По данному показателю должен быть построен итоговый рейтинг участников оценки. Дополнительными измеряемыми показателями должны быть: лидерская составляющая управленческой готовности; менеджерская составляющая управленческой готовности; экспертная составляющая управленческой готовности. Структура модели управленческой готовности должна быть разработана исполнителем и предоставлена в составе методологии», — отмечается в задании на доработку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый раз портал, запущенный в мае 2018 года по инициативе главы региона Глеба Никитина, прошёл апробацию при выборе министра культуры, и двух заместителей главы администрации Нижнего Новгорода. Также принимались заявки на формирование кадрового резерва. Участниками «команды» могли стать россияне с высшим образованием в возрасте от 25 лет с пятилетним профессиональным стажем и трёхлетним управленческим опытом. Также обязательное требование было отсутствие судимости, место проживания не имело значения, поэтому среди заявок были и представители других регионов.

В рамках первого этапа отбора на пост министра культуры претендовали порядка 850 человек, но в конечном итоге к последнему этапу претендентов осталось пятеро. Из них был выбран министр, которым стала Надежда Преподобная, до этого возглавлявшая управление госохраны объектов культурного наследия региона.

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С середины октября 2018 года через портал стартовал первый этап отбора министра экологии и природных ресурсов, чьё кресло пустует с сентября. Заочный тур продлится до 6 ноября. В рамках него также будут отбираться кандидаты в заместители главы столицы региона Владимира Панова.

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