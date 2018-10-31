Трое аудиторов Счетной палаты уходят со своих постов

Москва, , 11:57 — REGNUM Заявления о досрочном уходе со своих постов подали трое аудиторов Счетной палаты России. Об этом сообщает 31 октября РБК.

По данным ведомства, все трое специалистов (Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев) получили предложения о переходе на другую работу. Сообщается, что заявления аудиторов в ближайшее время рассмотрит президент РФ Владимир Путин.

Следует отметить, что в Счетной палате работают всего 12 аудиторов, кто именно придет на смену ушедшим троим — пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Госдума РФ приняла постановление о назначении экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты.

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