Запад может влиять на политику РФ в Азовском море и в Донбассе — эксперт

Киев, , 11:59 — REGNUM «Россия нарушит Минские соглашения, если проведёт выборы в отдельных регионах Донбасса (ОРДЛО)». Об этом 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Рыбак.

«Это достаточно серьезный шаг в нарушении Минских соглашений Российской Федерацией, поскольку в Минских соглашениях четко прописано, что выборы на территории ОРДЛО могут происходить исключительно под контролем украинского государства. Они не могут происходить под дулами автоматов боевиков и должны происходить по украинскому законодательству. Эти принципы заложены в Минских соглашениях. На сегодняшний день РФ, закрывая на это глаза, нарушает соглашения. Это основание для продления тех санкций, которые введены относительно Российской Федерации странами ЕС и США», — сказал Рыбак.

Он считает, что действия России в Азовском море негативно влияют не только на украинский, но и на европейский бизнес.

«От агрессивных действий РФ в акватории Азовском море страдает, в том числе и бизнес Европейского Союза, поскольку металлургическая продукция отгружается с наших украинских портов. Она подвергается проверке. Те корабли стран ЕС, которые заходят в украинские порты Азовского моря через Керченский пролив, также подвергаются незаконным проверкам», — добавил Рыбак.

В свою очередь кандидат юридических наук Александр Москалюк считает, что Запад не сможет повлиять на политику России в Азовском море и на Донбассе.

«На Россию можно повлиять только за счет санкций в отношении её сырьевых ресурсов, но никто эти санкции не будет вводить в условиях, когда происходит подорожание нефти и газа», — пояснил Мскалюк.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко расценил итоги заседания Совета Безопасности ООН по «украинскому вопросу» как «мощную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставок оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей. Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива неприемлема. В то же время Москва должна отказаться от проведения фейковых «местных выборов» на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и является очередным примером российской подрывной деятельности», — отметил Порошенко.

Напомним, в феврале 2015 года в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе подписали «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Его подписали экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, посол ОБСЕ Хайди Тальявини.