США согласны с ОБСЕ в оценке выборов президента Грузии

Тбилиси, , 11:43 — REGNUM США согласны с той оценкой, которую проходившим в Грузии 28 октября выборам президента дала миссия наблюдателей ОБСЕ. Специальное заявление в связи с выборами сделало посольство США в Грузии.

«Посольство Соединенных Штатов Америки разделяет предварительное заключение миссии наблюдателей ОБСЕ о том, что президентские выборы 28 октября проходили в конкурентной обстановке и были администрированы на высоком профессиональном уровне, что позволило избирателям сделать свободный выбор. Мы разделяем и беспокойство международных и местных наблюдательных организаций относительно таких недочетов в избирательном процессе, как мобилизация избирателей ненадлежащими способами и ненадлежащее использование административных ресурсов. Подчеркиваем необходимость исправления этих недочетов во втором туре», — говорится в заявлении американского посольства, которое обещает продолжить внимательное наблюдение за избирательной средой в Грузии.

Представители официального Вашингтона призывают правительство Грузии провести второй тур выборов в соответствии с международными стандартами, которые позволят каждому гражданину свободно выразить свою волю у избирательной урны.

«Посольство США поддерживает правительство Грузии, гражданское общество и грузинский народ в свободном демократическом и экономическом развитии, в том числе путем проведения свободных и справедливых выборов», — подчеркивает американское дипломатическое представительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Грузии проходили выборы президента, на которых за пост главы государства состязались 25 кандидатов. Так как ни один из претендентов не преодолел необходимый для победы барьер (50% +1 голос), через две недели после объявления ЦИК окончательных итогов голосования будет назначен второй тур выборов. В этот тур выходят независимый, но поддержанный правящей партией кандидат Саломе Зурабишвили (по предварительным данным, набравшая 38,64%) и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно, 37,74%). Это последние для Грузии выборы, на которых главу государства выбирает народ. Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже специальная коллегия из 300 человек, которую отберет парламент Грузии.