В Goldman Sachs полагают, что правительство Италии не доживет до годовщины

Рим, , 11:36 — REGNUM Сценарий, при котором действующее коалиционное правительство Италии продолжит работу к середине 2019 года, является маловероятным, полагают аналитики Goldman Sachs, сообщает Agenzia Italia в среду, 31 октября.

Коалиционное правительство «Лиги» и «Движения 5 звезд» начало работу 1 июня 2018 года. Аналитики агентства полагают, что до своей первой годовщины правительство не доработает, более вероятный сценарий — появление нового «правоцентристского» или «левоцентристского» правительства.

Причиной вероятного прекращения существования нынешнего правительства станет, по мнению Goldman Sachs, слишком агрессивная бюджетная политика. Правительство объявило об одновременном снижении некоторых налогов и росте расходов бюджета.

При этом действующие власти, вероятно, будут выполнять эти свои обещания по крайней мере до выборов в Европарламент в мае 2019 года, поскольку рассчитывают эти выборы выиграть, а конфронтация с европейскими властями из-за их противодействия намерению правительства выполнить свои социальные обещания играет властям на руку, считают в Goldman Sachs.

В случае ухудшения экономической ситуации в Италии правительство либо сменит свою экономическую политику на более осторожную, либо, что более вероятно, изменит свой состав, полагают аналитики.

«Правоцентристскими» считаются в Италии прежде всего «Лига» и «Вперед, Италия», чей совокупный рейтинг согласно последним опросам составляет около 40%. Но каким образом в Италии может появиться «левоцентристское» правительство, если совокупный рейтинг всех таких партий, включая бывшую правящую Демократическую партию, не превышает 25%, аналитики не объясняют.

В самом правительстве неоднократно заявляли о намерении отработать весь пятилетний срок своих полномочий. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини отвергал предположения о том, что он воспользуется резким ростом своего рейтинга для того, чтобы сформировать новое правительство и занять в нем пост премьер-министра.

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