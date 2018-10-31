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Олег Шеин намерен занять пост мэра Астрахани

Политика

Программу кандидат опубликует вечером 31 октября

Астрахань, 31 октября 2018, 11:33 — REGNUM  Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин намерен подать документы на пост главы администрации Астрахани.

«Принял решение подать документы на замещение должности главы администрации Астрахани. Программу действий размещу к вечеру», — написал Шеин в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября депутаты гордумы назначили исполняющим обязанности мэра Астрахани начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству Виктора Корженко. До него пост занимал Олег Полумордвинов, он покинул должность по собственному желанию — почти сразу после отставки с поста губернатора Александра Жилкина и назначения врио Сергея Морозова.

Об этом: Назначен исполняющий обязанности главы администрации Астрахани

17 октября гордума Астрахани утвердила сроки проведения конкурса на должность мэра. Заявки от претендентов принимаются до 2 ноября, к 8 ноября будут отобраны два основных кандидата.

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