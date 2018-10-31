Беглов представил депутатам бюджет Петербурга на 2019 год

Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM В Петербурге на исполнение майского указа президента Владимира Путина в 2019 году израсходуют 82 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов выступил 31 октября с трибуны петербургского парламента, где представил проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

«Это документ, с которым Петербург начнет реализацию стратегических инициатив, обозначенных в майском указе 2018 года. На реализацию региональной составляющей указа в проекте бюджета предусмотрено 82 млрд 300 млн рублей. Из них 34 млрд 700 млн рублей приходится на национальный проект «Демография», 19 млрд 600 млн рублей — на национальный проект «Жилье и городская среда», 15 млрд 100 млн рублей — на нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», 5 млрд 300 млн рублей — на национальный проект «Цифровая экономика», — сообщил врио губернатора.

Беглов добавил, что в сфере здравоохранения в 2019 году предусмотрено увеличение расходов на лекарственное обеспечение, до 11 млрд рублей вырастет объем закупок медикаментов для льготников, включая онкобольных.

Кроме того, с 2019 года финансирование жилищных программ Петербурга будет увеличено до 20 млрд рублей ежегодно в течение трех лет. Из них 2 млрд рублей пойдут на соцвыплаты многодетным семьям для покупки жилья.

Как сообщалось ранее, согласно проекту Смольного, в 2019 году расходы Петербурга составят 628,3 млрд рублей, доходы — 576,3 млрд рублей, дефицит — 52 млрд рублей. На адресную инвестиционную программу в 2019 году направят 88 млрд рублей, но большая их часть пойдет на завершение строительства тех объектов, что не удастся завершить до декабря текущего года.

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