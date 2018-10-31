Партия Маттео Сальвини остается самой популярной в Италии

Рим, , 11:29 — REGNUM 30,5% граждан Италии на ближайших выборах проголосовали бы за «Лигу» Маттео Сальвини, сообщает в среду, 31 октября, Agenzia Italia со ссылкой на данные социологического исследования Bidimedia.

В сравнении с показателями сентябрьского опроса рейтинг «Лиги» снизился на 0,1%.

Вторая правящая партия, «Движение 5 звезд», на ближайших выборах могла бы рассчитывать на 27,1% голосов. В сравнении с опросом месячной давности показатель снизился на 1,3%.

Остальные политические партии обладают значительно меньшим рейтингом. Бывшая правящая Демократическая партия могла бы рассчитывать на 18,4% голосов (+0,8%), «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — на 8% (-0,2%), «Братья Италии» — на 3,4% (-0,1%).

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