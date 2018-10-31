Глава МИД Франции: Париж не исключает санкций против Саудовской Аравии

Париж, , 11:28 — REGNUM Власти Франции не исключают возможность введения санкций против Саудовской Аравии, если власти королевства будут признаны причастными к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил 31 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Ле Дриан выступил в интервью французским СМИ. Он указал на необходимость раскрыть информацию о том, кто был причастен к произошедшему, а также обстоятельства убийства журналиста. В противном случае Париж не перестанет требовать правды.

«Мы примем необходимые меры против тех, кто несет ответственность», — подчеркнул бывший глава минобороны Франции, добавив, что Париж не исключает санкций против Эр-Рияда.

Напомним, ранее раскрыть местоположение тела убитого журналиста Хашогги потребовала комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она подчеркнула, что к убийству Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, «по всей видимости, причастны высокопоставленные должностные лица» королевства.