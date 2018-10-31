Судно «Севастополь» до сих пор не может покинуть порт Южной Кореи

Симферополь, , 11:27 — REGNUM Российское судно «Севастополь», которое в сентябре было задержано в порту Пусан (Южная Корея) и позже отпущено, до сих пор не может покинуть порт из-за задержки платежа, сообщил 31 октября замдиректора компании «Гудзон» Валерий Улискин.

По его словам, компания перевела деньги заводу, который ремонтировал судно, однако платеж, проходя через банковскую систему США, завис.

«При этом мы не можем заплатить заводу рублями, — цитирует ТАСС Улискина. — Теперь ждем, что деньги когда-нибудь дойдут до нас».

Напомним, многоцелевое грузовое судно «Севастополь», принадлежащее компании Gudzon Shipping, было задержано вечером 28 сентября в южнокорейском порту Пусан. На его борту находились 12 членов экипажа, все — граждане России.

Администрация порта Пусан сообщила, что судно было задержано на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против компании «Гудзон». В начале октября власти страны сняли все запреты с судна.

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