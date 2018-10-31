Крымский парламент утвердил новых вице-премьеров республики

Симферополь, , 11:26 — REGNUM Парламент Крыма согласовал назначение Евгения Кабанова и Ирины Кивико на должности заместителей председателя правительства республики. Решение принято на очередной сессии 31 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«От главы республики поступили соответствующие представления. За согласование кандидатов проголосовали все присутствующие в зале», — отметил спикер парламента Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве был арестован вице-премьер республики Виталий Нахлупин, курировавший дорожное направление. После этого правительство РК ликвидировало госкомитет дорожного хозяйства, включив его структуры в региональное министерство транспорта.

Спустя некоторое время глава Крыма Сергей Аксёнов предложил назначить депутата Евгения Кабанова вице-премьером, отвечающим за строительство и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма до 2022 года, а республиканского министра финансов РК Ирину Кивико — вице-премьером, курирующим вопросы экономики и финансов. При этом ожидается, что Кивико сохранит за собой и министерское кресло.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму объяснили логику кадровой политики безысходностью