МИД Франции об убийстве Хашогги: «Мы будем требовать правды»

Париж, , 11:52 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «нет никакого отчёта» о расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Le Figaro.

Глава французской дипломатии отметил, что необходимо найти исполнителей преступления. «Власти Саудовской Аравии признали факт убийства, но никакого отчёта о случившемся нет», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

По словам главы МИД Франции, расследование должно продолжаться. «Мы будем очень требовательны в отношении этого дела, пока обстоятельства убийства саудовского журналиста не будут обнародованы и оценены. Мы будем требовать правды», — отметил министр.

Напомним, президент Франции заявил 29 октября 2018 года, что любые возможные санкции против Эр-Рияда должны быть приняты «на европейском уровне» и «не могут быть ограничены тем или иным сектором», указывая на то, что Париж не собирается прекращать продажу оружия Саудовской Аравии, в отличие от Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года журналист Джамаль Хашогги, бежавший в США в 2017 году, опасаясь ареста за критику наследного принца Саудовской Аравии, был убит. Его тело ещё не найдено.

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