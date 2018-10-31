МИД: Русофобская политика сплотила соотечественников

Москва, , 10:57 — REGNUM Попытки разобщить организации соотечественников за рубежом в рамках антироссийской информационной кампании привели лишь к укреплению их движения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном конгрессе соотечественников.

«С удовлетворением отмечаю, что устроители этих провокаций терпят фиаско. Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление их солидарности, между отдельными организациями», — заявил Лавров.

Он отметил, что соотечественники за рубежом сталкиваются с последствиями негативных тенденций последнего времени в странах своего проживания.

«С нашей предыдущей встречи проблем в мире не убавилось. Не секрет, что на Россию оказывается мощнейшее давление. Инструменты различные — от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ. Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная кампания», — указал министр.

В частности, по его словам, в ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российской образование, а также «предпринимаются настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, включая их молодёжное крыло».

Глава МИД РФ Сергей Лавров также выразил благодарность всем соотечественникам, как гражданам России, так и тем, кто имеет иное гражданство, «за неоценимую помощь в проведении выборов президента РФ».

Всемирный конгресс соотечественников проводится в Москве каждые три года.

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