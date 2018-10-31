Генпрокурор Саудовской Аравии умалчивает часть фактов по делу Хашогги — СМИ

Анкара, , 10:55 — REGNUM Прибывший в Стамбул для участия в расследовании убийства Джамаля Хашогги генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб не дает ответов на ключевые вопросы. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

По словам обозревателя издания Абдулкадира Сельви, Сауд аль-Муаджиб пока не ответил на вопрос о заказчике убийства оппозиционного журналиста, в то время как ранее генпрокуратура Саудовской Аравии подтвердила преднамеренность убийства Хашогги. Также саудовская сторона пока не ответила на вопрос о местонахождении останков убитого журналиста.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет потребовала от властей Саудовской Аравии раскрыть местоположение тела убитого журналиста Джамаля Хашогги.

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