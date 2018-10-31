Новые кадровые назначения произведены в правительстве Алтайского края

Барнаул, , 10:45 — REGNUM В Алтайском крае продолжается процесс обновления чиновников. Согласно распоряжению, подписанному главой региона Виктором Томенко, обнародованному сегодня, 31 октября, новые высшие должности государственной службы получили четыре человека.

Руководителем инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края стал Дмитрий Малыхин, руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края — Виктор Четошников, руководителем инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края — Александр Фунтиков, начальником управления имущественных отношений Алтайского края — Елена Зинкова.

Комментируя в на своей странице в Facebook произведённые назначения, алтайский общественник Константин Емешин высказался в целом позитивно:

«С Виктором Четошниковым сотрудничал в общественном совете минстроя и могу доверять его профессиональному мнению. На, а уж с Еленой Зинковой даже приходилось работать. Хотя она и возвращается, но возвращается на самую «опасную» должность, ибо любой губернатор или заместитель всегда хотят влиять в обход закона на имущественные отношения. Думаю, опыт Зинковой позволит ей устоять от искушений начальников».

Как уже сообщало ИА REGNUM, массовые кадровые перестановки в руководстве регионом начались после избрания губернатором Виктора Томенко. Перед этим он утвердил новую структуру правительства Алтайского края. В неё вошли 13 министерств, 13 управлений, а также четыре инспекции. Как и в предыдущей модели, губернатором и председателем правительства Алтайского края стало одно лицо. Из новшеств — среди девяти заместителей председателя правительства не будет ни одного со статусом «первый», хотя в аппарате у предыдущего главы было сразу два первых зама.

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