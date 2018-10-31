Глава оппозиции и президент Южного Судана публично пожали друг другу руки

Джуба, , 10:47 — REGNUM Лидер повстанцев Южного Судана Рик Мачар впервые за более чем два года прибыл на свою родину, сообщает 31 октября Al Arabia.

Оппозиционный политик встретился с президентом страны Салвой Кииром и пожал ему руку, данный жест стал символическим окончанием гражданской войны, бушевавшей в стране долгие годы.

Напомним, Мачар вынужден был бежать из страны в Демократическую республику Конго в 2016 году, после того, как в Южном Судане разразились ожесточенные бои в ходе которых погибли сотни людей.

Благодаря стремлению к миру и посредничеству Судана, стороны достигли соглашения о прекращении огня. Мачар займет должность вице-президента страны, а часть его сторонников войдут в правительство.

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